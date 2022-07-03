Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne 10 gözaltı

ESKİŞEHİR'de Valilik yasaklarına rağmen 'onur yürüyüşü' adı altında toplanan bir grup LGBT üyesi pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi. Polisin uyarısına rağmen yürüyüşü sürdürmek isteyen 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliği 'LGBT onur yürüyüşü' adı altında yapılacak her türlü eylemi 24 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasına yasakladı. Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup ise ara sokaklarda ellerinde pankart ve afişlerin yanı sıra flamalarla yürüyüş düzenledi. Üniversite Bulvarı'na çıkmak isteyen grubu durduran polis ekipleri, yürüyüşün yasa dışı olduğunu belirterek, dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarısına rağmen yürüyüşü ara sokaklara kaçarak sürdüren grup üyeleriyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis, izinsiz yürüyüş düzenlediği belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de geçen yıl 1 Temmuz'da izinsiz olarak 'LGBT onur haftası' yürüyüşü yapmak isteyen, 1'i avukat 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.