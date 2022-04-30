Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, 14 metre derinlikteki tünelde yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, 14 metre derinlikteki tünelde yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, 14 metre derinlikteki tünelde yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yaklaşık 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Alanda kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ekipler, zanlılar tarafından jeneratör ve delme aleti kullanılarak 14 metre derinliğinde 6 metre yatay tünel kazılarak tümülüsün merkezine ulaşılmaya çalışıldığını tespit etti.

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title