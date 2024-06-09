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Eskişehir'de İzinsiz Gösteri Düzenleyen Gruba Polis Müdahale Etti, 10 Kişi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, izinsiz olarak toplanarak sloganlar atmaya ve yürüyüş yapmaya çalıştı. Polis ekipleri, gruba uyarılarda bulunmasına rağmen dağılmamaları üzerine müdahale etti ve 10 kişiyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de izinsiz gösteri düzenleyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGBT bayrağı açarak sloganlar atan grubun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. İkaza rağmen slogan atıp yürüyüş yapmak isteyen gruba, Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 kişi, "2911 sayılı kanun" kapsamında gözaltına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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