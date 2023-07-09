Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 18 gözaltı

Eskişehir'de LGBT destekçilerinin düzenlemek istediği yürüyüşe izin verilmemesi üzerine yapılan toplanma çağrılarına polis müdahale etti. İzin verilmemesine rağmen basın açıklaması yapmak isteyen grup üyeleri gözaltına alındı.