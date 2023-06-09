Eskişehir'de İzinsiz Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Gruba Polis Müdahalesi

Eskişehir'de Türkiye İşçi Partili bir grup, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Gruptan bir kişi LGBT bayrağı açınca çevredekiler tepki gösterdi. Polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı ve bayrağın kaldırılmasını istedi. Mukavemette bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Partili grup, İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı.

İzinsiz basın açıklaması yapmaya çalışan gruptan bir kişi, LGBT bayrağı açtı. Çevredekiler ise buna tepki gösterdi. Güvenlik tedbiri alan polis ekipleri de bayrağın gerginliğe neden olduğunu belirterek, kaldırılmasını istedi.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen mukavemette bulunarak bayrağı kaldırmayan gruptan 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine götürüldü.