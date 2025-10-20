Eskişehir'de İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uzun süredir işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla başlattığı kiralama sürecini tamamladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı ilçelerine bağlı mahallelerdeki ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandı.

Bu kapsamda hazırlanan "Ekilmeyen Kiralanacak Tarım Arazileri Listeleri"nin ilan edilmesinin ardından, İl Kiralama Komisyonu başvuruları alarak değerlendirmelerini yaptı.

Değerlendirme sonucunda Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde toplam 7 mahallede bulunan 28 parsel için teklif usulü başvurular alındı. Başvuru sürecinin ardından kiralamaya hak kazananların listesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik gereği, kiralamaya hak kazanan üreticilere kira bedellerinin belirlenen hesaplara yatırılması ve sözleşmelerin imzalanması için tebligatlar yapıldı. Sürecin tamamlanmasıyla 12 gerçek kişiyle kira sözleşmeleri imzalandı.

Sözleşmelerin, 16 Ekim 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı ve ilgili kanunla yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürürlüğe gireceği bildirildi.