Haberler

Eskişehir'de İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekilmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla başlattığı kiralama sürecini tamamladı. 28 parsel için kiralama sözleşmeleri imzalandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uzun süredir işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla başlattığı kiralama sürecini tamamladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Seyitgazi, Sivrihisar ve Tepebaşı ilçelerine bağlı mahallelerdeki ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandı.

Bu kapsamda hazırlanan "Ekilmeyen Kiralanacak Tarım Arazileri Listeleri"nin ilan edilmesinin ardından, İl Kiralama Komisyonu başvuruları alarak değerlendirmelerini yaptı.

Değerlendirme sonucunda Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde toplam 7 mahallede bulunan 28 parsel için teklif usulü başvurular alındı. Başvuru sürecinin ardından kiralamaya hak kazananların listesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik gereği, kiralamaya hak kazanan üreticilere kira bedellerinin belirlenen hesaplara yatırılması ve sözleşmelerin imzalanması için tebligatlar yapıldı. Sürecin tamamlanmasıyla 12 gerçek kişiyle kira sözleşmeleri imzalandı.

Sözleşmelerin, 16 Ekim 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı ve ilgili kanunla yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.