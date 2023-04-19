Eskişehir'de işçi taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 31 yaralı (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir'de 3 işçinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kazanın ardından otobüs şöförü Zafer Bozdemir, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak'ın (49) cenazeleri ise savcılık incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Yol kenarındaki tarlaya uçup, yan yatan otobüs de vinçle olay yerinden kaldırıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını anlatan Demir, "Hız ile ilgili bir probleminin olmadığını duyduk. Servis şoförünün durumu ile ilgili de zannedersem gözaltına alındı. Soruşturması yapılıyor. Bir sıkıntı, bir kusur varsa; bunun takipçisi olacağız. Sabah fabrika direktörümüz, fabrikadaki üretimi durdurdu. Tatil etti. Bütün arkadaşlarımız evlerine gönderdi. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Hepimizin canı yandı. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla da üretimi de durdurmuş olduk. Arkadaşlarımız hastanelerde yaralılara destek veriyor" diye konuştu. Soruşturma sürüyor.