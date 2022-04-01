Eskişehir'de iş yerinde kumar oynayan 52 kişiye para cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları öne sürülen 52 kişi için toplam 92 bin 769 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibi H.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.