Eskişehir'de İş Makinesi Kazası: 2 Yaralı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş makinesinin 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 5 araca çarpan iş makinesinin 2 kişiyi yaraladığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu hasarlı kaza meydana geldi.

Kazanın ardından taraflar yol üzerinde aralarında anlaşmaya çalışırken iş makinesiyle bölgeden geçmek isteyen İ.K. kazaya karışan araçlarla birlikte 5 araç ile M.E. (30) ve O.Y'ye (25) çarptı.

Yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kepçe operatörü İ.K. ise kaza sonrası polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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