Eskişehir'de İş Makinesi Devrildi, Operatör Yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör M.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, iş makinesinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.
Gümele ile Karaalan mahalleleri arasındaki yolda seyreden M.D. (50) idaresindeki iş makinesi, operatörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Ters dönen iş makinesinin altında kalan M.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD'ın talebi üzerine bölgeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğüne ait vinç, kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu M.D. vinç yardımıyla kaldırılan iş makinesinin altından çıkarıldı.
Sağlık ekibine teslim edilen operatör, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.