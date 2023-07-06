Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırı şüphelisi teslim oldu (2)
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TUTUKLANDIEskişehir'de iş insanı İsmail Ilgaz'ı bacaklarından vurduğunu itiraf ederek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sercan Çakır (38), 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de iş insanı İsmail Ilgaz'ı bacaklarından vurduğunu itiraf ederek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sercan Çakır (38), 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel