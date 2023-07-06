Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de bir iş insanına silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı tutuklandı. Zanlının kasten yaralama suçundan tutuklandığı belirtildi. Saldırıda yaralanan iş insanının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail Ilgaz'a silahla ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli Sercan Ç'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan bir süre sonra taşıdığı silahla polis merkezine giderek teslim olan zanlı Sercan Ç, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Öte yandan silahlı saldırıda yaralanan iş insanı İsmail Ilgaz'ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.