Eskişehir'de İş İnsanına Silahlı Saldırı Düzenleyen Zanlı Polise Teslim Oldu

Eskişehir'de bir iş insanına silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen şüpheli zanlı, polise teslim oldu. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail Ilgaz'a silahla ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli Sercan Ç'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

Sercan Ç. olaydan bir süre sonra taşıdığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Öte yandan silahlı saldırıda yaralanan iş insanı İsmail Ilgaz'ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.