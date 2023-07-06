Eskişehir'de iş insanına silahlı saldırı azmettiricisi tutuklandı

Eskişehir'de iş insanı Tufan C'ye yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatmış ve birçok şüpheliyi yakalamıştır. Tutuklanan zanlılar arasında azmettirici olduğu iddia edilen Şahin K de bulunmaktadır.