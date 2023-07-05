Eskişehir'de İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Eskişehir'de bir lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail I, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İş insanı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.