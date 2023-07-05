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Eskişehir'de İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Eskişehir'de İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Güncel Haberler

Eskişehir'de bir lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail I, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İş insanı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada yemek yiyen iş insanı İsmail I'ya silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Her iki bacağından yaralanan İsmail I, iş yeri sahiplerinin haber verdiği sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iş insanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Orhangazi Eskişehir Güncel Haberler

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