Eskişehir'de intihar eden kişiyi öldürdüğünü itiraf eden kadın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'de evinde intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ı öldürdüğünü itiraf eden Esra Altay, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada beraat eden annesi Dursiye D. ise karar sonrası baygınlık geçirdi.

ESKİŞEHİR'de, evinde intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ı (26) öldürdüğünü itiraf eden, daha sonra ifadesini değiştirip annesi Dursiye D.'yi suçlayan tutuklu sanık Esra Altay (25) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada eşiyle birlikte beraat eden Dursiye D. ise karar sonrası baygınlık geçirdi, "Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra" diye bağırdı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, 20 Haziran 2022'de evinde, yanında tabancayla ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen ancak ölümü şüpheli bulunan Gökhan Altay için özel ekip kuruldu. Yaklaşık 11 aylık çalışmanın ardından polis, Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ile aralarında annesi ve babasının da yer aldığı 6 akrabasını Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da gözaltına alındı. İfadelerinde eşini öldürdüğünü itiraf eden Esra Altay tutuklandı. Kızlarına yardım ettiği ileri sürülen Kahraman D. (47) ile Dursiye D. (50) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Mahkemede son savunmasını yapan Esra Altay, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından Esra Altay'a 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Esra Altay'ın anne ve babası hakkında ise 'suçun sabit olmaması' nedeniyle beraat kararı çıktı. Kızının ömür boyu hapis cezası aldığını duyan Dursiye D., mahkeme çıkışı baygınlık geçirerek, "Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra" diye bağırdı.