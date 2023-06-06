Eskişehir'de intihar eden kişinin karısı ve kayınpederi hakkında dava açıldı

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıl önce yanında tabancayla vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı ile kayınpederi ve kayınvalidesi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıl önce yanında tabancayla vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı ile kayınpederi ve kayınvalidesi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Gökhan A'nın şüpheli ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasına "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Esra A. (24) ile suça yardım ettikleri gerekçesiyle 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılmaları talebiyle tutuksuz yargılanan kayınvalidesi Dursiye D. ve kayınpederi Kahraman D. katıldı.

Cinayet sanığı Esra A. savunmasında hakkındaki suçlamayı reddederek, eşinin ölümünden kendisinin tutuklanmasına kadar geçen 11 aylık süreçte tehdit ve baskı gördüğünü ileri sürdü.

Esra A, "Emniyette vermiş olduğum bir ifadem vardır, bu ifadeyi annemin tehdit ve baskısıyla verdim. Annem beni çocuğumla ve evsiz barksız kalmakla tehdit etti. Başlarda annem çocuğumu göstermemekle tehdit ediyordu, sonraları çocuğumu ve beni öldürmekle tehdit etti. Tehdidin sebebi de annemi olay günü kapıdan çıkarken görmemdir." dedi.

Yatağın üzerinde bulunan silahı evlerinde hiç görmediğini iddia eden sanık Esra A, bu tabancanın babası Kahraman D'ye ait olduğunu belirtti.

Esra A, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi karakola götürdüklerinde eşimin kendisini vurduğu şeklinde ifade verdim. Bunu eşime yapanlar bana da aynısını yapacaktı. Bu nedenle başka çarem olmadığından eşimin kendini vurduğu şeklinde söyledim. Ben kendimi ve çocuğumu korumak zorundaydım, çocuğumu annesiz bırakamazdım. Erkek kardeşimin eşinin altınları vardı. Bunları babamla annem muhafaza ederdi. Altınlarda zaman zaman azalma olduğu yönünde konuşmalar oluyordu. Babam bunun için hocaya gitmiş, o da aynı evin içinde fakat kan bağı olmayan kişilerden şüphelenmesini söylemiş. Annemle eşim arasında özel bir husumet yoktu. Sadece bu altın konusunda bir söz geçiyordu."

Söz konusu silaha elini bile sürmediğini iddia eden Esra A, çocuğunu bir süre önce yanına alabildiğini kaydederek, tahliye talebinde bulundu.

Baba Kahraman D. ise kızı ile damadı arasında geçimsizlik olduğuna ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını anlatarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Esra'ya yardım etmedim. Onu da evlatlıktan reddediyorum. Evlat değil canavar yetiştirmişim. Gökhan benim için evladımdan üstündü. Bir olumsuzluğunu görsem evinde durdurmazdım." diye konuştu.

Anne Dursiye D. de hakkındaki iddiaları reddederek, "Kızımın ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir zaman kızımı çocuğuyla ya da kendisini tehdit etmedim. Gökhan'ın vurulması olayına yardım ettiğim iddiasını kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Esra A'nın tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanıklar Kahraman ve Dursiye D. hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Temmuz'a ertelendi.

Olay

Gökhan A. (26), Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki evinde 20 Haziran 2021'de tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Ailesi tarafından intihar ettiği öne sürülen gencin ölümünün araştırılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel ekip oluşturulmuştu.

Gökhan A'nın yakınlarını takibe alan Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aylarca süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Aksaray ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, eşi Esra A. ile ona yardım etmekle suçlanan kayınpederi, kayınvalidesi ve 3 akrabasını gözaltına almıştı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Esra A. tutuklanmış, annesi ve babası adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakılmıştı.