Eskişehir'de intihar eden kişinin eşi ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıl önce intihar ettiği öne sürülen kişinin eşi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tutuklu sanık Esra A'ya cinayete yardım ettikleri iddiasıyla ailesi de 20'şer yıl hapis cezası talep ediliyor.

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıl önce yanında tabancayla vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kişinin, tutuklu yargılanan eşinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Gökhan A'nın şüpheli ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasına, eşini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Esra A. (24) ile suça yardım ettikleri gerekçesiyle 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılmaları talebiyle tutuksuz yargılanan Esra A'nın annesi Dursiye D. ve babası Kahraman D. katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı, sanık Esra A. hakkında eşini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, cinayete yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dursiye D. ve Kahraman D'nin beraatını istedi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Esra A, "Eşimi ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Gerçek suçlu dışarıda olan annemdir." dedi.

Esra A'nın tutuksuz yargılanan babası Kahraman D. ise "Bu olaydan dolayı çocuklarım insan içine çıkamıyor. Ben bu dünyada yaşasam ne olur yaşamasam ne olur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Esra A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a ertelendi.

Olay

Gökhan A. (26), Odunpazarı ilçesindeki evinde 20 Haziran 2021'de tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Ailesi tarafından intihar ettiği öne sürülen gencin ölümünün araştırılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel ekip oluşturulmuştu.

Gökhan A'nın yakınlarını takibe alan polis, aylarca süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Aksaray ve Hatay'da operasyon düzenlemiş, eşi Esra A. ile ona yardım etmekle suçlanan 5 akrabasını gözaltına almıştı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Esra A. tutuklanmış, annesi ve babası adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakılmıştı.