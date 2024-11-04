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Eskişehir'de İnşaatta Ölü Bulundu

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, inşaat alanında 79 yaşındaki Ural Alpçetin'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Alpçetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. İhbarı yapan görgü tanığı, inşaatta inceleme yaparken cesedi gördüklerini belirtti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki inşatta bir kişi ölü halde bulundu.

Arkadaşıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde inşaat halindeki bir binayı incelemeye gelen Ekrem Turan, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Ural Alpçetin (79) olduğu tespit edildi.

Görgü tanığı Ekrem Turan, gazetecilere, iş için inşaata inceleme yapmak amacıyla geldiklerinde Alpçetin'in cesedini gördüklerini söyledi.

Durumu polis ekiplerine bildirdiklerini anlatan Turan, yaşamını yitiren Alpçetin'i tanımadıklarını belirtti.

Alpçetin'in cenazesi, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ural Alpçetin'in bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve inşaatta vakit geçirdiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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