Eskişehir'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, inşaat işçisi S.T, 8 katlı bina dış cephe yalıtımı sırasında 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak S.T, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokağı'ndaki 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan S.T, henüz belirlenemeyen nedenle 5'inci kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan S.T, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...

Hayranının Acun'a seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Attığı imzayla tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.