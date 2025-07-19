Eskişehir'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, inşaat işçisi S.T, 8 katlı bina dış cephe yalıtımı sırasında 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak S.T, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokağı'ndaki 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan S.T, henüz belirlenemeyen nedenle 5'inci kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan S.T, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel