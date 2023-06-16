Eskişehir'de İnşaat Çalışması Sırasında Apartman Yıkıldı

Eskişehir'de inşaat çalışması sırasında yıkılan apartmanda oturan Zeki Selvi, 1999 yılında da depreme yakalanıp yine eşyalarını kaybettiğini söylerken, en büyük tesellisinin can kaybının olmaması olduğunu ifade etti.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde inşaat çalışması sırasında yıkılan apartmanda oturan Zeki Selvi, 1999 yılında da depreme yakalanıp yine eşyalarını kaybettiğini söylerken, en büyük tesellisinin can kaybının olmaması olduğunu ifade etti.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokakta bulunan 3 katlı 4 daireli bina, yan tarafındaki inşaatın temeli kazılması sonucu yıkıldı. 3'ü çocuk 8 kişinin yaşadığı apartmanın, bina sakinlerince boşaltılması sonucu ölen ve yaralanan olmadı. Yıkılan binada ikamet eden ve 1999 Marmara Depremi'nde de Yalova'daki evi yıkılan, eşyalarını kaybeden Zeki Selvi, ikinci kez evini Eskişehir'de kaybetmiş oldu. Yaşadığı iki yıkımdan da dolayı oldukça üzgün olan Selvi, "Bir akşam önceden içeride çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Ertesi gün de binamız yıkıldı. 1999 depreminde de hiçbir şeyim kalmamıştı. Devlet yardımcı olmuştu, desteklerle toparlamıştık. İnşallah bunu da toparlamaya çalışacağız. Bilgisayarımız, çamaşır makinası, buzdolabı, fırın kısaca her şeyimiz enkaz altında kaldı. Çok şükür can kaybımız olmadı" dedi.

Öte yandan yaşanan yıkım sonrası 3 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR