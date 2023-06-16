Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de inşaat çalışmaları nedeniyle yıkılan bina güvenlik kamerasında

Eskişehir'de inşaat çalışmaları nedeniyle yıkılan bina güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Eskişehir'de yan taraftaki inşaat çalışmaları nedeniyle yıkılan binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarında binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Eskişehir'de yan taraftaki inşaat çalışmaları nedeniyle yıkılan binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta bir inşaat için temel kazılması nedeniyle yanındaki 3 katlı binanın temeli kaymaya başlayıp sonra da binanın büyük bir bölümü yıkıldı. Olaydan sadece saatler önce durumdan endişe duyup yapıyı boşaltan bina sakinleri, evlerinin yıkılışını üzüntü ile izledi. İnşaat çalışmalarında binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Yıkılan binayla birlikte büyük bir toz bulutunun çevreyi sardığı, insanların ise sağa sola kaçıştığı görüntülerde görünüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title