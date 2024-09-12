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Eskişehir'de İnşaat Alanında Yol Çöktü

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında yol çöktü. Çökme sonucunda yol trafiğe kapatıldı ve çevredeki esnaf mağdur oldu. Yolun hızlı bir şekilde tamir edilmesi talep ediliyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe kapandı.

İlçenin Asarcıklı Caddesi'nde sabah saatlerinde, bir inşaat alanında devam eden çalışmalar kapsamında iş makinesi operatörü kazı yaptı.

Kazı sırasında iş makinesinin toprak almasının da etkisiyle bitişikteki yolda çökme oluştu. Bu sırada inşaat alanını çevreleyen bariyerler de devrildi.

Zarar gören yol, polis ve zabıta ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yolun çökme anı güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Bölgedeki esnaf Ersel Bandırma, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda inşaatın farklı noktalarında ufak çaplı yol çökmeler olduğunu belirterek, bu hususta önlem alınması için belediyeye başvurmalarına rağmen tedbir alınmadığını öne sürdü.

"Buranın en hızlı şekilde yapılarak bir an önce trafiğe açılmasını istiyoruz"

Bandırma, yolun çökmesinden olumsuz etkilendiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çöken kısım normalde yaya geçidi olması lazım. Tabii burada su var. Kazarken derinlere inildi ve sonrasında çökme oldu, zaten bunun yaşanacağı belliydi. Buradaki kişilere 15 gün önce perde betonların yapılması gerektiğini ve park halindeki arabaların çökme halinde içeriye kayabileceğini söyledim. Vatandaş olarak başka bir şey yapamıyoruz. Buradaki yol kapanınca birçok esnaf mağdur oluyor. Araç trafiği olmadığı için de dışarıdan gelen mallarımızı alamıyoruz, müşteri de gelemiyor. Yetkililerden buranın en hızlı şekilde yapılarak bir an önce trafiğe açılmasını istiyoruz."

Manav işletmeciliği yapan Gökhan Yemencioğlu ise yaşanan çöküntünün hayati tehlikeye sebep olabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tedbirler daha önce alınsaydı bu durum yaşanmazdı. Senelerdir bu şekilde çalışma oluyor, bu durum da esnafa yansıyor. Yolun kapalı olduğunu gören vatandaşlar alışveriş için başka noktalara gidiyor. Ana caddede otobüs durağı var, yarın bir gün orada da benzer sorun olabilir ancak tedbirlerin ne kadar alındığı da ortada."

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel

Odunpazarı Güncel İnşaat Yaşam

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