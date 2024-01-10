Eskişehir'de İnönü ve Beylikova'da Eğitime Ara Verildi

Eskişehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle İnönü ilçesinin tamamında, Beylikova'da ise taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu İnönü ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Öte yandan Beylikova ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların da bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.