Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu - Haberler

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Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu

Eskişehir'de, Ahmet Hamdi Bayraktar İlkokulundan 70 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığında konuk edildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Ahmet Hamdi Bayraktar İlkokulundan 70 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığında konuk edildi.

Komutanlığa bağlı Trafik Amirliği koordinesinde gerçekleşen ziyarette çocuklar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Trafik, Narkotik Köpek Timi ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

"Tim Jandarma" isimli animasyon çizgi filmi izletilen, trafik eğitim parkurunda hazırlanan araçlara bindirilen çocuklar, daha sonra narkotik ve asayiş köpek timinin gösterisini izledi.

Öğrencilerin, jandarma teşkilatı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanan etkinlikte, ayrıca okul ve okul çevresinin güvenliği ve kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Ayrıca öğrencilere, Jandarma Çocuk dergisi, Çevre Koruma broşürü, jandarma trafik timleri boyama kitabı, Türk bayrağı gibi hediyeler dağıtıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Narkotik, Jandarma, Köpek, Güncel, Haberler

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