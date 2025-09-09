Eskişehir'de İkinci Kattan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Z.B.Y, camdan bakarken dengesini kaybedip ikinci kattan düştü. Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Büyükdere Mahallesi Kezbandere Sokak'ta ikinci kattaki evde yaşayan Z.B.Y (41), camdan baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel