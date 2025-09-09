Haberler

Eskişehir'de İkinci Kattan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de İkinci Kattan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Z.B.Y, camdan bakarken dengesini kaybedip ikinci kattan düştü. Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikinci kattan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Büyükdere Mahallesi Kezbandere Sokak'ta ikinci kattaki evde yaşayan Z.B.Y (41), camdan baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.