Eskişehir'de İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 10 Yaralı

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi ikinci köprülü kavşak girişinde meydana gelen kazada, iki servis minibüsü çarpıştı ve 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR'de işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpışırken, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi ikinci köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Salih Ç. yönetimindeki 26 S 0187 plakalı servis minibüsü ile kavşakta Metin B. idaresindeki 26 S 1088 plakalı minibüsü çarpıştı. Kazada 2'si sürücü 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)