Eskişehir'de iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada eski karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında Mete A. ile boşandığı Mervegül D. arasında tartışma çıktı.

Mete A, tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S'yi bacaklarından vurdu.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, Mervegül D'nin avukat olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

alışveriş Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title