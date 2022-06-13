Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen genç öldü Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y'nin ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 29 kişinin de ifadesine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı. AA / Emrah Yaşar - Güncel Yunus Emre Devlet Hastanesi Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen genç öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.