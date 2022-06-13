Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen genç öldü
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y'nin ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 29 kişinin de ifadesine başvurdu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel