Eskişehir'de İki Araç Çarpıştı, Büyük Çapta Maddi Hasar Oluştu

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada ölü ve yaralı olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Sultandere 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22: 30 sularında iki araç birbiriyle çarpıştı. Kaza sonucunda otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar sürücülerin ve yolcuların yardımına koştu. Kazada ölü ve yaralı olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR