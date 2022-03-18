Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırma davasının yeniden görülmesine devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ile 17 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Daha önce hakkında verilen beraat kararına ilişkin Yargıtayın bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan Büyükerşen, "Beraat kararı doğrudur. Bozma kararına karşı direnilmesini istiyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle sonraki duruşmalardan vareste tutulmayı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, celselerden vareste tutulma taleplerinin reddine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da takip etti.

Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetmişti. Eksik inceleme nedeniyle ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.