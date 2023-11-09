Eskişehir'de "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" gerçekleştirildi.

187 jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamada, 68 kullanılmayan köy evi, 2 metruk bina, 42 park, 53 sokak ve 45 işyeri denetlendi.

Çalışmada, 642 araç sorgulayan ekipler tarafından 2 aracın sürücüsüne 17 bin 767 lira trafik para cezası kesildi.

Bin 244 kişiyi Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçiren ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şüpheliyi yakaladı.

Bir şüphelinin üst aramasında ise tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 15 fişek ele geçirildi.