Eskişehir'de Huzur Uygulaması: Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada aranan bir kişi yakalandı ve çeşitli ihlallerden ceza uygulanan araçlar ile eksiklikleri tespit edilen işletmelere işlem yapıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Kentin işlek bölgelerinde yapılan uygulamada sorgulanan 2 bin 746 kişiden birinin "silahlı tehdit ve hakaret" suçundan arandığı tespit edildi.
Kontrol edilen 1233 araçtan 20'sine çeşitli ihlallerden ceza uygulandı. Denetlenen 40 işletmeden birine eksikliklerden dolayı işlem yapıldı.