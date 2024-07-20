Eskişehir'de Huzur Uygulaması: Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Kentin işlek bölgelerinde yapılan uygulamada sorgulanan 2 bin 746 kişiden birinin "silahlı tehdit ve hakaret" suçundan arandığı tespit edildi.

Kontrol edilen 1233 araçtan 20'sine çeşitli ihlallerden ceza uygulandı. Denetlenen 40 işletmeden birine eksikliklerden dolayı işlem yapıldı.