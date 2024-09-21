Eskişehir'de Huzur Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasında, kasten öldürme ve tehdit suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı. Uygulama sırasında 1947 kişi sorgulandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 68 personelle Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı ile civarında uygulama yaptı.
1947 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan, 43 kamuya açık alanın denetlendiği çalışmalarda, "kasten öldürme" ile "tehdit" suçlarından aranan 2 zanlı yakalandı.
Ayrıca bir işletmeye cezai işlem uygulandı, şüphe üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.
Zanlılar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.