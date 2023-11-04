Eskişehir'de 'Huzur' Uygulaması: 15 Şahıs Yakalandı, 79 Araç Sürücüsüne Cezalar Kesildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamasında 280 polis tarafından 4 bin 936 şahıs, 86 işletme ve 511 araç denetlendi. Denetimler sonucunda aranması bulunan 15 şahıs yakalanırken, 79 araç sürücüsüne toplamda 169 bin TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de 280 polisle gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamasında 4 bin 936 şahıs, 86 işletme ve 511 araç denetlendi. Denetimlerde aranması bulunan 15 şahıs yakalanırken 79 araç sürücüsüne 169 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün akşam saatlerinde geniş çaplı denetim düzenlendi. Özellikle alkollü eğlence mekanlarının olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlere, 280 personel, 3 tim çevik kuvvet ve 1 tim özel harekat katıldı. Denetimlerde, 4 bin 936 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Aralarında farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan ve aranma kaydı bulunan 15 şahıs yakalandı. Ayrıca 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şüphe üzerine 2 şahsın yapılan üst aramasında 74 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Denetimlerde, 86 umuma açık işletmede kontroller yapıldı. Eksikleri bulunan 7 işletmeye işlem yapıldı. Ayrıca trafik denetimlerinde 511 araç kontrol edilirken, farklı nedenlerle kusurlu bulunan 79 araç ve sürücüsüne toplamda 169 bin 905 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR