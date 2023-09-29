Eskişehir'de Huzur Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı, 115 Bin TL Ceza Kesildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Huzur' operasyonunda 2 bin 328 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, farklı suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 53 araç sürücüsüne 115 bin TL ceza yazıldı.

Eskişehir'de 104 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur' operasyonunda, 2 bin 328 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, farklı suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 53 araç sürücüsüne 115 bin TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi. Akşam saatlerinde gerçekleşen denetimlerde, 104 emniyet mensubu görev alırken, 2 bin 328 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı. Farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 12 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında da gerekli işlemler başlatıldı. Yabancı uyruklu 1 şahıs ise yasal kalış hakkı bulunmadığı gerekçesiyle ilgili birime teslim edildi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 293 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 53 araç sürücüsüne 115 bin 720 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR