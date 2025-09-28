Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de yolda karşılaştığı husumetlisi A.K. (47) tarafından keresteyle dövülen Hasan Hüseyin Dogruk (60), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Dogruk, yolda yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu belirtilen A.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K. elindeki keresteyle Dogruk'u darbederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Dogruk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli A.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Kavga anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kovalama ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogrul'un darbedilme anları yer aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kavgada kullanılan 2 kereste parçası bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.