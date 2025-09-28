Haberler

Eskişehir'de Husumet Cinayeti: Aydın K. Tutuklandı

Eskişehir'de husumetli olduğu kişi olan Hasan Hüseyin Dogruk'u keresteyle döverek öldürdüğü iddia edilen Aydın K., gözaltına alındı ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de yolda karşılaştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Dogruk'u (60), keresteyle döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aydın K. (47) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Aydın K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
