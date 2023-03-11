Eskişehir'de hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de hurda malzemeleri çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de hurda malzemeleri çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde hurda hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan araştırmada, olaya karıştığı belirlenen şüpheli İ.G, fiziki takip sonucu çaldığı hurda malzemelerle yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel