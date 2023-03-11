Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de hurda malzemeleri çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de hurda malzemeleri çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde hurda hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, olaya karıştığı belirlenen şüpheli İ.G, fiziki takip sonucu çaldığı hurda malzemelerle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Jandarma Hisarcık Tepebaşı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title