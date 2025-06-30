Eskişehir'de hükümlülerin istihdamı için protokol imzalandı

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iş sahibi olabilmelerine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Adliyesinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Odasında gerçekleştirilen programda protokolün detayları görüşülürken, uygulama noktasında ortaya çıkabilecek sorunlar ele alındı.

İmzaların atılmasından sonra protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, gerçekleştirilen işbirliğinin hükümlülerin hayatlarına olumlu yönde birçok katkı sağlayacağını belirterek, "Hükümlülerimizin ceza infaz kurumlarından tahliye olduktan sonra iş hayatına bir an önce girmelerini istiyoruz. Yapılan incelemelerde iş sahibi olan hükümlülerin yeniden suç işleme oranlarında ciddi anlamda düşüş sağlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Özgen, Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu, İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar, ceza infaz kurumu ve Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Protokole göre açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR tarafından görevlendirilen iş ve meslek danışmanları ile bir aya gelecekler ve yapılan görüşmelerin ardından hükümlünün bilgi ve becerisi dikkate alınarak açık iş pozisyonlarına yönlendirilecekler.