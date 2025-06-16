Eskişehir'de Hükümlü Yakalandı, Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu Düzenlendi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 20 yıl 5 ay hapis cezası olan bir hükümlü yakalanırken, Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise kaçak elektronik sigara satan bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hakkında 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Jandarma ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında kimlik sorgusu yapılan bir kişinin "ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 20 yıl, 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık operasyonu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak elektronik sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin aracında yapılan aramada, 41 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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