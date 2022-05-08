Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu

ESKİŞEHİR'de 2'nci İdare Mahkemesi, ev sahiplerinin başvurusu üzerine Odunpazarı Belediyesi'nin 30 dönümlük hobi bahçesinde yer alan 60 kadar prefabrik evin yıkıma ilişkin karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde 66 hisseli olan 30 dönüm tarım arazilerinde 2018 yılında kooperatif kuran sahipleri, 50'şer metrekarelik 60 kadar prefabrik ev yaptı; kalan kısımları ise tarım alanı olarak hobi bahçesi haline getirdi. Kasım 2020'de 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 No'lu Kanun' yasalaştı. Yasayla tarım arazilerine ev yapılması yasaklanırken, yapılar kaçak durumuna düştü. Odunpazarı Belediyesi encümeninin yanı sıra mecliste gündeme gelen prefabrik evler için geçen ay yıkım kararı alındı. Sahipleri verilen sürede evleri yıkmadığı için Odunpazarı Belediyesi gönderdiği uyarı yazısıyla kaçak evlerin 9 Mayıs sabah 09.00'da yıkılacağını tebliğ etti.

Belediyenin yıkım kararını protesto eden ev sahipleri avukatları aracılığıyla Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, oy birliği ile yıkım kararı hakkında 30 günlüğüne yürütmeyi durdurma kararı vererek taraflardan detaylı savunma istedi. Mahkeme kararında, "Yapıların yıkımına ilişkin işlemin uygulanması durumunda söz konusu yapının/yapıların yıkılacak olması nedeniyle işlemin yürütülmesinin devamı halinde davacı açısından telafisi güç zararlar doğurabileceği değerlendirildiğinden, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 30 gün süre verilmesine karar verildi" denildi.