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Eskişehir'de Hız Sınırı İhlalleri Trafik Kazalarını Artırıyor

Eskişehir'de Hız Sınırı İhlalleri Trafik Kazalarını Artırıyor
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Eskişehir'de yılbaşından bu yana yaşanan trafik kazalarının büyük bölümünün hız sınırının ihlalinden kaynaklandığı açıklandı. Jandarma, 4 ölümlü ve 182 yaralanmalı kazanın meydana geldiğini belirtti.

Eskişehir'de, jandarma sorumluluk bölgesinde yılbaşından bu yana yaşanan trafik kazalarının önemli bölümünün hız sınırının ihlal edilmesinden kaynaklandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilde 4 bin 669 kilometre uzunluğundaki kara yolunun jandarma ekiplerinin trafik sorumluluğunda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, trafik jandarması ekiplerinin gece ve gündüz aralıksız olarak icra ettiği tüm kontrol ve denetimlere rağmen 1 Ocak-15 Ekim tarihlerinde 4 ölümlü, 182 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Bu kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 373 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Sorumluluk bölgemizdeki trafik kazalarının yüzde 67'si tek taraflı, yüzde 33'ü çift taraflı olarak meydana gelmiştir. Tek taraflı trafik kazalarının yüzde 65'i aracın hızını yola uydurmamaktan kaynaklı yoldan çıkma, çift taraflı trafik kazalarının ise yüde 40'ı yandan çarpma, yüzde 35'i karşılıklı çarpışma, yüzde 20'si de arkadan çarpma şeklinde gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hız sınırı ihlalinden kaynaklanan kazaların diğer nedenlere göre daha fazla olduğu belirtilen açıklamada, emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuların ya hiç yara almadan ya da hafif yaralanarak kurtuldukları vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, tüm yol kullanıcılarının trafik kurallarına riayet etmeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesine uymaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik işaret levhalarına dikkat etmelerinin önem arz ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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