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Eskişehir'de Hız Kuralı İhlali Yapan 539 Sürücüye Ceza

Eskişehir'de Hız Kuralı İhlali Yapan 539 Sürücüye Ceza
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Eskişehir'de trafik denetimlerinde hız kuralını ihlal eden 539 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 3-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, araçların hız limitlerini aşarak kural ihlali yaptığı belirlendi.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde, hız kuralını ihlal ettiği belirlenen 539 araç sürücüsü için cezai işlem uygulandı.

3-8 Şubat'ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimlerde bulundu.

Yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanarak kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde, hız kural ihlali yaptığı tespit edilen 539 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı.

Ekiplerin il merkezindeki sorumluluk alanı içerisinde planlamalar ve ihbarlar dahilinde trafik denetimlerini kararlılık ve titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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