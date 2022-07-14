Eskişehir'de hırsızlıktan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Eskişehir'de hakkında 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir'de hakkında 18 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 18 yıl 24 ay hapis cezası kesinleşen N.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel