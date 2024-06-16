Eskişehir'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adresteki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, çaldıkları 80 bin lirayla yakalandı.

Çalınan paraya el koyan ekipler, gözaltına alınan şüphelileri polis merkezine götürdü.

Asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1787 kişi sorgulandı.

82 personel ve 1 Çevik Kuvvet Tim personelinin katılımıyla İsmet İnönü Caddesi ve Vural Sokağı'nda yapılan uygulamada, 1787 kişiyi sorgulayan ekipler, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğunu tespit etti.

56 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 3 işletmeye idari işlem uygulandı.

532 aracı kontrol eden ekipler, 38 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden cezai işlem uyguladı.