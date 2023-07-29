Eskişehir'de Hırsızlık Yapan Kadın ile Esnaf Arasında Kavga

Eskişehir'de şehir merkezi bir noktasında hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın ile esnaf arasında çıkan kavgada kadınların saç başa kavga etmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Eskişehir'de şehir merkezi bir noktasında hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın ile esnaf arasında çıkan kavgada kadınların saç başa kavga etmesini vatandaşlar cep telefonu ile kayda aldı.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'nde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kadın ile esnaf arasında kavga çıktı. İddiaya göre, bahsi geçen kadın bir işletmeden yüklü miktarda alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştı. Bunun sonucunda 4 vatandaş ile kadın arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga caddenin başından sonuna kadar devam ederken, çevredeki vatandaşlar kadının polis gelmeden önce çaldıklarını bırakıp olay yerinden kaçtığını söyledi. - ESKİŞEHİR