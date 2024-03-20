Eskişehir'de Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ayrı tarihlerde 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili başlattıkları çalışma sonucu şüphelilerinin S.C. ve N.G. olduğu tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonla bu kişiler gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.