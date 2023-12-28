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Eskişehir'de Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de gerçekleşen iki farklı ziynet eşyası hırsızlığı üzerine çalışma yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından tutuklandı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde iki farklı ziynet eşyası hırsızlığı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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