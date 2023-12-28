Eskişehir'de Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de gerçekleşen iki farklı ziynet eşyası hırsızlığı üzerine çalışma yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından tutuklandı.
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Odunpazarı ilçesinde iki farklı ziynet eşyası hırsızlığı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.