Eskişehir'de Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için özel bir ekip oluşturdu. Polis ekipleri, İ.A, F.İ. ve E.C isimli şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.